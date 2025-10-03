Donald Trump: Hamas'a son bir şans verilecek

Gazze'de masumlar ölmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da Gazze'deki ateşkes anlaşması için Netanyahu ile görüştü.

Trump'ın Gazze planı Netanyahu tarafından kabul edilirken, gözler ise Hamas'a çevrilmiş durumda.

Hamas'tan bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada da, Trump'ın planına en yakın zamanda yanıt verileceği söylendi.

Geçtiğimiz dakikalarda ise Donald Trump, yeni bir açıklama yayınladı ve Hamas'a son bir şans verileceğini söyleyerek şöyle dedi:

"HAMAS, ORTA DOĞU'DA BİR TEHDİT"

Hamas, Orta Doğu’da yıllardır acımasız ve şiddetli bir tehdit olmuştur! (İnsanları öldürdüler ve hayatları dayanılmaz hale getirdiler) ve bu, 7 Ekim’de İsrail’de bebeklerin, kadınların, çocukların, yaşlıların, pek çok genç erkek ve kadın, oğlan ve kızın gelecekteki hayatlarını birlikte kutlamaya hazırlanırken katledildiği katliam ile doruğa ulaştı. 7 Ekim saldırısının intikamı olarak, şimdiye kadar 25 binden fazla Hamas “askeri” öldürüldü.

"MASUMLAR FİLİSTİNLİLER, GAZZE'NİN GÜVENLİ BÖLGELERİNE GEÇİN"

Geri kalanların çoğu kuşatılmış ve askeri olarak tuzağa düşürülmüş durumda, “git” komutunu vermemi bekliyorlar ki hayatları hızla sona ersin. Geri kalanlar için de, nerede olduklarını ve kim olduklarını biliyoruz; avlanacak ve öldürülecekler.



Tüm masum Filistinlilerden, Gazze’nin daha güvenli bölgelerine geçerek bu potansiyel büyük felaketten derhal uzaklaşmalarını rica ediyorum. Herkesin iyi bir şekilde bakılacağından emin olacağım.

"HAMAS'A SON BİR ŞANS VERİLECEK"

Hamas için ise son bir şans verilecek. Orta Doğu’nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ve çevresindeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail’in de imzaladığı bir anlaşmayla, 3 bin yıl sonra, Orta Doğu’da barışa ulaşıyor.

"BU HERKES İÇİN BÜYÜK BİR ANLAŞMA"

Bu anlaşma kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor! Belgenin detayları dünya tarafından biliniyor ve bu herkes için büyük bir anlaşma! Ya öyle ya böyle, Orta Doğu’da barış olacak.



Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Tüm esirlerin, ölenlerin cansız bedenlerinin bile şimdi serbest bırakılmasını talep ediyorum!

"EĞER BU ANLAŞMA KABUL EDİLMEZSE...."