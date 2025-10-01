Trump'ın Gazze planının Netanyahu'nın isteğiyle değiştirildiği ortaya çıktı

Dünya umutla İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesini bekliyor.

Bu kapsamda ABD'de savaşları bitirme vaadi ile seçim kazanarak ikinci kez başkan seçilen Donald Trump, uzun süredir üzerinde çalışılan ateşkes için planını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirmesinin hemen ardından plan kamuoyuna duyuruldu.

Planda, her iki taraf da bu teklifi kabul ederse, savaşın derhal sona ereceği kaydedildi.

"NETANYAHU'NUN İSTEĞİYLE METİN DEĞİŞTİRİLDİ"

Büyük ölçüde destek alan planın ise Netanyahu ziyaretinden sonra şekillendiği ortaya çıktı.

ABD medyasına göre Trump'ın metni, Netanyahu'nın ziyareti sonrası değişikliğe uğradı.

Wall Street Journal bu hafta, İsrail'in planın şekillenmesine yardımcı olduğunu ve nihai taslağa bazı değişikliklerin eklenmesi için baskı yaptığını bildirdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ÖNÜ KAPATILDI

Gazetenin haberine göre İsrail, iki devletli çözümün önünü tıkamak için müdahalede bulundu. İki devletli çözüm yerine "Filistin halkının iradesine saygı duymak" gibi muğlak bir ifade eklendi.

Gazete, önerinin iki devletli bir çözümü desteklemekten ziyade "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme arzusuna" atıfta bulunduğunu belirtti.

'ARAP FİNANSMANINA ENGEL OLABİLİR' YORUMU

Arap yetkililer, gazeteye, Filistin devletine giden net bir yolun olmamasının, Suudi Arabistan ve diğer devletlerin anlaşmayı finanse etme konusunda isteksiz davranmasına neden olabileceğini söyledi.

Diğer yandan Trump planının Netanyahu güncellemesinden önceki hali de ABD medyasına yansıdı. Metinde çıkartılan ifadelerin üzerinin çizildiği görülüyor.

İşte metnin ilk hali: