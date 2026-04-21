Donald Trump: İran ile ateşkesi uzatmak istemiyorum

ABD ve İran arasındaki 2026 İran Savaşı'nda geçici ateşkesin sona erme tarihi yaklaşıyor.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla başlayan savaş, İran'ın Körfez ülkelere yönelik misilleme saldırılarıyla genişledi.

Saldırılar İran'ın askeri altyapısını, nükleer tesislerini ve üst düzey liderliğini ağır hasara uğrattı, İran tarafında askeri ve sivil kayıplar yaşandı.

7-8 Nisan'da Pakistan arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık geçici ateşkes, tarafların karşılıklı suçlamaları nedeniyle gergin geçti.

İRAN BAYRAKLI GEMİ ABD DONANMASI TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ

Ateşkes kapsamında Hürmüz Boğazı'nın güvenli geçişe açılması öngörülüyordu; ancak İran, Boğaz'ı kontrol altına aldı, geçiş ücretleri talep etti ve trafiği kısıtladı.

Buna karşılık ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlattı ve 19-20 Nisan'da Umman Denizi'nde İran bayraklı 'Touska' adlı yük gemisini ele geçirdi.

İran, bu eylemi 'deniz korsanlığı' ve ateşkes ihlali olarak nitelendirerek misilleme tehdidinde bulundu.

İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel elçiler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in katılımıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, görüşmeler gerçekleştirildi.

21 saat süren müzakerelerde nükleer zenginleştirme, yaptırımların kaldırılması ve Boğaz'ın statüsü gibi kritik konularda anlaşma sağlanamadı.

İRAN "SAVAŞMAYA HAZIRIZ" MESAJI VERDİ

ABD, İran'ın uzun vadeli uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almasını isterken; İran ise kendi 'zenginleştirme hakkı'nı koruma ve yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep etti.

İlk turun başarısızlığı sonrası ikinci tur için Pakistan'a yeni bir ABD heyeti gitmeye hazırlanırken, İran tarafı 'tehditlerin gölgesinde' müzakereye yanaşmadığını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Yeni kozlarımızı savaş alanında oynamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESİ UZATMAK İSTEMİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin 22 Nisan'da Çarşamba akşamı sona ereceğini ve uzatmanın olmayacağını açıkladı.

Trump, anlaşma olmazsa İran'ın enerji tesislerine ve altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenleyebileceklerini ima etti; ancak aynı zamanda 'anlaşmaya çok yakınız' ve 'savaş yakında bitecek' mesajları da verdi.

Trump yaptığı son açıklamada, geçici ateşkesi mühimmatların yenilenmesi için zaman kazanmak üzere yaptıklarını söyledi.

"Ateşkesi uzatmak istemiyorum." açıklaması yapan Trump, ayrıca "Askeri karşılık vermeye hazırız." mesajı verdi.

"İRAN'A ABLUKA BAŞARILI OLDU"

Trump, açıklamalarında ayrıca şu sözleri kullandı:

"İran'a abluka başarılı oldu. Müzakerede güçlü bir konumdayız. Tamamen doluyuz; ateşkes öncesine göre çok daha güçlüyüz. Ateşkesi stoklarımızı yenilemek için kullandık ve onlar da muhtemelen biraz stok yenilediler."