Donald Trump, İsrail Meclisi'nde ayakta alkışlandı

İsrail ile Hamas arasında Mısır'da, ateşkes anlaşmasına imza atıldı.

Türkiye'nin de öncülüğünde imzalanan anlaşma sonrası bugün, karşılıklı esir takası gerçekleştirildi.

Varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine serbest bırakıldı.

Filistinli 1.966 esir de serbest bırakılmak üzere İsrail hapishanelerinden otobüslere bindirildi.

"BÜYÜK BİR GÜN"

Takas devam ederken İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yapmak üzere İsrail Meclisi Knesset'e geçti.

Trump, parlamentodaki ziyaretçi defterini de imzaladı ve "Benim için büyük onur, harika ve büyük bir gün, yeni bir başlangıç." notunu düştü.

"SAVAŞ BİTTİ"

ABD Başkanı, burada gazetecilere "Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak." dedi.

"DÜNYA İÇİN İNANILMAZ BİR ZAFER"

"Bu, yeni bir Orta Doğu'nun tarihi şafağı. İsrail ve dünya için inanılmaz bir zafer." diyen Trump, şunları söyledi:

"Amerika bu iki ebedi yeminle sizinle birlikte, asla unutmayın ve asla tekrar yaşamayın. İsrail, silahlı kuvvetlerle kazanılabilecek her şeyi kazandı.

Gazze'den İran'a kadar bu kızgın nefret sadece sefalet, acılar ve başarısızlık getirdi.

Gazzelilerin tüm odağı, istikrar, güvenlik, onur ve ekonomik kalkınmanın temellerini yeniden kurmaya yönelmelidir."

2,5 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Trump, İsrail meclisinde 2,5 dakika boyunca alkışlarla karşılandı.

Ayrıca parlamentodan yapılan açıklamada da Trump'ı, Nobel Barış Ödülü'ne gelecek yıl aday gösterecekleri de duyuruldu.

Netanyahu da alkışlandı ancak muhalefet milletvekilleri, Netanyahu'yu alkışlamayı reddetti ve ayağa kalkmadı.