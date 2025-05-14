Riyad'da dörtlü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan; Trump, Prens Selman ve Şara ile görüştü

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'a dün geldi.

Suudi Arabistan'da çeşitli temaslar gerçekleştiren Trump, Suriye'ye olan yaptırımların da kaldıracağını açıkladı.

Trump'ın açıklamaları arasında Suriye konusu dikkat çekerken, geçtiğimiz dakikalarda ise yeni bir gelişme daha yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara çevrimiçi toplantıda görüştü.

RİYAD'DA KRİTİK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara, çevrimiçi görüşmede Suriye meselesini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrimiçi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

"GAZZE'DEKİ TRAJEDİYE SON VERME ZAMANI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye’nin gayretlerinin devam ettiğini, Gazze’deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi

TRUMP, YAPTIRIMLARI KALDIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Adı açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti." ifadesini kullanmış ancak görüşmenin ne şekilde olacağına ilişkin başka bir detay vermemişti.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.