Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler: Saygı duyuyorum

Beyaz Saray'da önemli zirve..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere 6 yıl sonra Beyaz Saray'a geldi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

İki lider, daha sonra Oval Ofis'e geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk sözü alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I AĞIRLAMAK BİZİM İÇİN ONUR"

Erdoğan'ın dünyada saygı gören birisi olduğunun altını çizen Trump, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor



Askeri gücü olan bir ülkenin başkanı. Beyaz Saray’da kendisini ağırlamak büyük bir onur.



Çok iş başaracağız.

"ERDOĞAN'A GERÇEKTEN SAYGI DUYUYORUM"

Hem Putin hem de Zelenski Erdoğan'a saygı duyuyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de Erdoğan'a gerçekten saygı duyuyorum.



İsterse Ukrayna savaşında büyük bir etki yaratabilir ama o tarafsız kalmayı tercih ediyor.

"TÜRKİYE-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE FARKLI BİR SÜRECİ YAŞYIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye - Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz." dedi.