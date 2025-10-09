Donald Trump'tan Türkiye'ye Gazze teşekkürü: Cumhurbaşkanı Erdoğan kişisel olarak önem verdi

ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklamaları...

Türkiye bir barış masasından daha zaferle ayrılırken, Gazze'den umutlandıran haberler geldi.

ATEŞKES ANLAŞMASI SAĞLANDI

Trump'ın 29 Eylül 2025'te Gazze için 20 maddelik ateşkes planı açıklaması sonrası, İsrail ve Hamas heyetleri, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya geldi ve ateşkes müzakereleri başladı.

Dün gece gerçekleştirilen müzakereler sonucunda planın ilk aşaması, tarafların onaylamasıyla sonuçlandı.

DONALD TRUMP'TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, açıklamalarında, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, müzakerelerdeki rolüne dikkat çekti.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARLIĞIMI İLETMEK İSTİYORUM"

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu fırsatı kullanarak Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine minnettarlığımı iletmek istiyorum. Kendileri sayesinde bugün bu anlaşmaya varılabildi. Bütün süreç boyunca buradaydılar, bu çalışmayı yürüttüler.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİŞİSEL OLARAK BU KONUYA ÖNEM VERDİ"

Suudi Arabistan, Ürdün, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kişisel olarak bu konuya önem verdi. Hamas ve diğer konularda sorumluluk aldı. İnanılmaz bir iş çıkardı.



Endonezya'yı da tebrik etmek lazım, o çok güzel bir şey çıktı, tüm dünya aslında bir araya geldi. Daha önce birbirini sevmeyen ülkeler, komşu ülkeler, birbirinden hoşlanmayan ülkeler, bir araya geliyorlar, tarihin öyle bir anındayız.

PAZARTESİ YA DA SALI GÜNÜ REHİNELER BIRAKILABİLİR

Şimdi kişilerin evlerine, yuvalarına dönmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Pazartesi ve Salı günü bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Amerika'daki bu korkunç çatışmanın sonuna gelmesi konusunda önemli bir rol oynadı. Bu bağlamda gurur duymalıyız.



Ellerinizle sağlık, aranızdan çok çalışanlar var. Aslında bu salondaki herkes için içindeydi. Herkes harika bir iş çıkardı. Herkes çok çalıştı.

TÜRKİYE'NİN MÜZAKERELERDEKİ ROLÜ

Bizzat Trump tarafından duyurulan ateşkes anlaşmasına arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır, müzakerelerde yer alarak katkı sunmuştu.