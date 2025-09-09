Dönüş yolundaki gurbetçi: Eski Almanya yok artık

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, tatillerini tamamlayarak yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yoluna geçti.

Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşayan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Dönüş yolundaki gurbetçilerden Mahmut Sığnıgı, Almanya'nın eskisi gibi olmadığını belirterek, oradaki hayat şartlarının zorluklarını anlattı.

"MECBUREN GERİ DÖNÜYORUZ AMA İÇİMİZDEKİ VATAN SEVGİSİ HEP VAR"

Türkiye'den ayrıldıkları için hüzünlü olduklarını belirten gurbetçi vatandaş Mahmut Sığnıgı, "Biraz içimiz buruk ama yapacak bir şey yok. Doğduğun yer değil, doyduğun yer demişler. Mecburen geri dönüyoruz ama içimizdeki vatan sevgisi hep var. Vatansız olmaz. İmkan buldukça her sene ya da en azından iki senede bir gelmeye çalışıyoruz" dedi.

"ALMANYA ESKİSİ GİBİ DEĞİL, EKONOMİK KRİZ HERKESİ ETKİLEDİ"

Almanya'da ekonomik şartların çok iyi olmadığını vurgulayan Sığnıgı, "Almanya eskisi gibi değil. Orada da tek çalışan birinin hayat şartları zor. Bazıları Almanya'yı abartılı anlatıyor ama bir ay çalış araba al, iki ay çalış ev al diye öyle bir şey yok. Orada da insanlar asgari ücretle geçiniyor. Ekonomik kriz herkesi etkiledi. Tek çalışan için şartlar Türkiye ile aynı" dedi.

"ESKİ ALMANYA YOK ARTIK, KİRALAR YÜKSEK, HAYAT KOLAY DEĞİL"

Almanya'ya göç etmeyi düşünenlere de tavsiyelerde bulunan Sığnıgı, "Mesleğiniz yoksa iş bulmak çok zor. Dil bilmeyen zaten daha da zorlanır. Burada mesleği olan, Türkiye'de de çalışabilir. Almanya'ya gidip hemen iş bulup para kazanacağım diye düşünmesinler. Eski Almanya yok artık. Kiralar yüksek, mutfak alışverişi pahalı, hayat kolay değil. Çalışmayan için orada da ekmek yok" ifadelerini kullandı.