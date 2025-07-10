Dört bebek bir kuvözde: Gazze'de yakıt krizi kritik eşiği geçti

İsrail, Gazze'de soykırım ve abluka politikalarını sürdürmeye devam ediyor...

İnsani krizin yaşandığı Gazze'de hastaneler, yakıt yetersizliği nedeniyle hayati hizmetleri durdurma noktasına geldi; yüzlerce hasta risk altında.



Birleşmiş Milletler’e bağlı İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), bölgedeki yakıt stoklarının “neredeyse tamamen tükenmiş” olduğunu ve mevcut kaynakların kritik seviyede olduğunu vurguladı.

"HASTANELER KARNEYLE HİZMET VERİYOR"

OCHA açıklamasında, “Hastaneler karneyle hizmet veriyor. Ambulanslar yolda kalıyor. Su sistemleri çökme eşiğinde. Bu şartların ölümlere yol açması kaçınılmaz. İsrail makamları acilen, düzenli ve yeterli miktarda yakıt girişine izin vermediği sürece can kayıpları hızla artacak.” denildi.

"BU GAZZE'Yİ KUŞATMANIN DOĞRUDAN BİR SONUCUDUR"

Gazze’nin güneyindeki Al-Ahli Hastanesi’nin direktörü Dr. Fadel Naim, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir başka tesis olan Al-Helou Hastanesi'nde çekilen ve aynı kuvözde birden fazla bebeğin yer aldığı fotoğrafı yayınladı.

Dr. Naim, “Bu trajik kalabalık sadece ekipman eksikliği değil; Gazze’deki acımasız savaşın ve sağlık sistemini felç eden kuşatmanın doğrudan bir sonucudur.” ifadelerini kullandı.

Dr. Naim, “Abluka, prematüre bebekler için rutin bakımı ölüm kalım mücadelesine çevirdi. Hiçbir çocuk, yaşamını bombalar ve ambargoların belirlediği bir dünyaya doğmamalı.” dedi.

"YÜZLERCE HASTA ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Gazze’nin kuzeyindeki Al-Shifa Hastanesi’nin yöneticisi Dr. Mohammad Abu Silmiya, CNN’e yaptığı açıklamada, yakıt sağlanmazsa hastanenin birkaç saat içinde hizmet dışı kalacağını ve bunun ölüm sayısını dramatik şekilde artıracağını belirtti. Dr. Silmiya, “Aralarında 22’si kuvözde olan bebeklerin de bulunduğu yüzlerce hasta ölüm riskiyle karşı karşıya.” dedi.

Hastaneden gelen görüntülerde, doktorların tedavi sırasında el feneri kullandıkları görülüyor.

Bir başka tesis olan Nasser Tıp Merkezi ise yalnızca 24 saatlik yakıt kaldığını belirterek, enerjiyi doğum ve yoğun bakım gibi kritik bölümlere yönlendirdiklerini duyurdu.

"SAATLER İÇİNDE YAKIT BİTECEK"

Gazze Sağlık Bakanlığı, CNN’e yaptığı açıklamada, jeneratörleri çalıştıracak yakıtın yanı sıra yedek parça bulamadıklarını da söyledi. Açıklamada, “Hastaneleri ayakta tutmak için yalnızca yakıt değil, eskiyen parçaların yerine kullanılacak ekipman da yok.” denildi.

Gazze’nin merkezindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi, ana jeneratörün yedek parça eksikliği nedeniyle bozulduğunu ve sadece küçük bir yedek üniteyle çalıştıklarını belirtti. Hastane yönetimi, “Saatler içinde yakıt bitecek, yüzlerce hastanın hayatı tehlikeye girecek.” uyarısında bulundu.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İNSANİ KRİZ"

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze’de “benzeri görülmemiş bir insani krizin” yaşandığını belirterek ateşkes çağrısı yaptı ve insani yardımın derhal artırılması gerektiğini vurguladı.

MSF açıklamasında, “Ekiplerimiz, ayrım gözetmeyen saldırılar ve kuşatma koşulları altında milyonlarca insanın tedavisi için çalışıyor. İsrail makamları ve bu vahşeti mümkün kılan hükümetler — başta İngiltere olmak üzere — bu kuşatmaya son vermeli ve Gazze’deki Filistinlilerin yok oluşunu durduracak adımları atmalıdır.” denildi.

2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN KITLIĞIN EŞİĞİNDE

Yılın başlarında uygulanan 11 haftalık insani yardım ablukası, Gazze’deki 2 milyondan fazla Filistinliyi kıtlığın eşiğine getirmişti.

Mayıs ayında sınırlı yardım girişlerine yeniden izin verilmeye başlansa da, uluslararası yardım kuruluşları bunun ihtiyacın çok gerisinde olduğunu söylüyor.