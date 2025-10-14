DSÖ: Gazze'de çalışmalarımızı artırdık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de imzalanan ateşkesin ardından artan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"DSÖ ekipleri, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana çalışmalarını artırıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde acil sağlık ekibi görevlendirdiklerini ve Gazze'ye 8 kamyon tıbbi malzeme getirdiklerini kaydetti.

DSÖ: HAZIRIZ

Ghebreyesus, Gazze-Avrupa Hastanesi'ne ve Nasır Hastanesi'ne de ulaştıklarını belirterek, "Sağlık tesislerine erişimin iyileştirilmesi ve misyonlarımızı genişletme olanağı, Gazze genelindeki Filistinlilere acil sağlık desteği sağlama yolunda atılan önemli ilk adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmaya başlanmasının, son iki yıldır acı çeken herkes için umut verici olduğunu belirten Ghebreyesus, bu hafta Gazze’de yaşanan gelişmelerin doğru yönde atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, "Hayat kurtarmak ve sağlık hizmetlerini eski haline getirmek için çalışmalarımızı önemli ölçüde genişletmeye hazırız.

Gazze'nin sağlık sistemi onarılmalı ve yeniden inşa edilmeli. Bu kriz bize onu daha iyi, güçlü, adil ve insanların ihtiyaçlarına odaklanan bir şekilde yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Barış, en iyi ilaçtır." yorumunda bulundu.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"a çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.