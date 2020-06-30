DSÖ: Salgınla ilgili en kötüsü henüz gelmedi

DSÖ: Salgınla ilgili en kötüsü henüz gelmedi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını hakkında, “En kötüsü henüz gelmedi.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yolu ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmeleri aktardı. Çin’in DSÖ’yü ortaya çıkan yeni solunum yolu enfeksiyonu konusunda uyarmasının üstünden 6 ay geçtiğini ifade eden Ghebreyesus, dünya genelinde vaka sayısının 10 milyonu, can kaybının ise 500 bini geçtiğini dile getirdi.

YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Ghebreyesus, insanların salgınla mücadelede alınan önlemlere uyması gerektiğinin altına çizerek, virüsün hala çok fazla hareket alanına sahip olduğunu ve yayılmaya devam ettiğini açıkladı.

"SALGIN HIZLANIYOR"

Genel Direktör, “Hepimiz bu salgının bitmesini istiyoruz. Hayatlarımıza geri dönmek istiyoruz. Fakat üzücü gerçek şu ki salgın henüz bitmeye yakın değil. En kötüsü henüz gelmedi. Birçok ülke salgın konusunda gelişme gösterse de küresel anlamda salgın hızlanmaya devam ediyor.” dedi.

AŞI KONUSUNDA EMİN DEĞİLLER

DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan ise salgını önlemek için güvenli ve etkili bir aşı bulma konusunda muazzam bir ilerleme kaydedildiğini, ancak yine de aşının başarılı olacağı konusunda garanti veremediğini aktardı.