DSÖ’den koronavirüsün yeni türü hakkında açıklama

İngiltere'nin bazı bölgelerinde tespit edilen koronavirüsün yeni türü hakkında açıklamalarda bulunan DSÖ, virüsün mevcut türlerinden farklı davrandığına dair bir kanıt olmadığını belirtti.

İngiltere'nin güneydoğusunda "Koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni bir türünün" bulunduğu haberlerine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) açıklama geldi.

Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin soruyu cevaplayan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "İngiltere'de 1000 kişide bildirilen bu genetik varyantın farkındayız." dedi

İNGİLTERE’YE ÇAĞRI

İngiltere'de uzmanların yeni türü incelediğini belirten Ryan, "Koronavirüsün pek çok varyantını gördük. Bu virüs, zamanla gelişiyor ve değişiyor." ifadesini kullandı.

Ryan, pozitif çıkan numunelerdeki sekans analizlerinin açıklanması için İngiltere'ye çağrıda bulunarak, bunun koronavirüsün daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına işaret etti.

“FARKLI DAVRANDIĞINA DAİR BİR KANIT YOK”

Aynı soruya ilişkin İngiltere'deki yetkililerden aldığı son dakika bilgisini paylaşan DSÖ'nün koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise "Şimdiye kadar bu varyantın farklı davrandığına dair bir kanıt yok ama elbette, bunu doğru bir şekilde değerlendirmek için temkinli davranıyoruz." dedi.

Kerkhove, uzmanların, koronavirüs tüm türlerinde olduğu gibi yeni tespit edilen türde de nötralize edici antikorların gelişiminde herhangi bir değişiklik olup olmadığına baktığını belirtti.

‘DAHA HIZLI YAYILSA DA…’

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere'nin güneydoğusunda bazı bölgelerde koronavirüsün hızla yayılan yeni bir türünün bulunduğunu aktarmıştı.

Bu türle beraber vaka sayısının hızla arttığını ve Dünya Sağlık Örgütü’nü bilgilendirdiklerini kaydeden Hancock, bu türün diğer türlerden daha ciddi hastalığa yol açma ihtimalinin düşük olduğunu belirtmişti.