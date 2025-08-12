Dünyada en çok milyarderin olduğu ülkeler belli oldu! O ülke adeta milyarderler yurdu…

Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyada en çok milyarderin olduğu ülkeler sıralandı.
Enstitü tarafından yayınlanan “Global Zenginler Raporu” ile birlikte dünya genelinde milyarder dağılımı ortaya çıktı.
Rapor, küresel ölçekte gelir eşitsizliğinin derinleştiğini ve orta gelir grubunun giderek eridiğini ortaya koydu.
Bu çalışmayla birlikte zenginler listesinde yer alan kişi sayısı artarken, düşük gelirli kesimde de büyüme yaşandığı vurgulandı.
O ÜLKELER MİLYARDELERİN YURDU
Yayınlanan rapora göre dünyadaki milyarder dağılımından en fazla pay alan ülkeler dikkat çekti. İşte, dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülkeler…
1-ABD – 870
2- ÇİN – 823
3- HİNDİSTAN – 284
4- BİRLEŞİK KRALLIK – 150
5- ALMANYA – 141
6- İSVİÇRE – 116
7- RUSYA – 89
8- FRANSA – 72
9- İTALYA – 69
10- BREZİLYA – 64
19- TÜRKİYE- 31