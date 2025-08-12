Abone ol: Google News

Dünyada en çok milyarderin olduğu ülkeler belli oldu! O ülke adeta milyarderler yurdu…

Hurun Global Rich List verilerine göre dünyada en çok milyardere sahip ülkeler sıralandı. Listeye milyarder sayısıyla damga vuran o ülke adeta bir kez daha milyarderler yurdu olduğunu kanıtladı. İşte, dünyada en çok milyarderin olduğu o ülkeler…

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 12:02
Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyada en çok milyarderin olduğu ülkeler sıralandı.

Enstitü tarafından yayınlanan “Global Zenginler Raporu” ile birlikte dünya genelinde milyarder dağılımı ortaya çıktı.

Rapor, küresel ölçekte gelir eşitsizliğinin derinleştiğini ve orta gelir grubunun giderek eridiğini ortaya koydu.

Bu çalışmayla birlikte zenginler listesinde yer alan kişi sayısı artarken, düşük gelirli kesimde de büyüme yaşandığı vurgulandı.

O ÜLKELER MİLYARDELERİN YURDU

Yayınlanan rapora göre dünyadaki milyarder dağılımından en fazla pay alan ülkeler dikkat çekti. İşte, dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülkeler…

1-ABD – 870

2- ÇİN – 823

3- HİNDİSTAN – 284

4- BİRLEŞİK KRALLIK – 150

5- ALMANYA – 141

6- İSVİÇRE – 116

7- RUSYA – 89

8- FRANSA – 72

9- İTALYA – 69

10- BREZİLYA – 64

19- TÜRKİYE- 31

