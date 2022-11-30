Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.9 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Düzce'nin telafi çalışmalarının hızlanması adına Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında gündeme ilişkin konuları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaşananan depreme değindi.

İlde 23 Kasım günü yaşanan 5.9 büyüklüğündeki felaket vatandaşlarda panik yaratırken, bölgedeki çalışmalar da hızla sürdürülüyor.

Düzce, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilidi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki telafi çalışmalarını daha da hızlandırabilmek adına Düzce'nin, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu ifadelerle gerçekleştirdi;

"Geçen hafta 5.9 şiddetiyle sarsılan Düzce’yi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı etkin şekilde yürütebileceğiz."

Düzce, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi VİDEO