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AA

Dört gün sürecek Kurban Bayramı tatili için milyonlarca vatandaş yollara döküldü...

Bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin şehirlerarası yolculuk yapması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.

Bu kapsamda trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

YAPAY DESTEKLİ TRAFİK DENETİMLERİ

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini artırdı.

Ekipler, ASELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli “Trafidar” sistemini devreye aldı.

KURAL İHLALİNİ ANINDA TESPİT EDİYOR

Yapay zeka destekli "trafidar", araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor.

Belirlenen hız sınırını aşan araçlara da otomatik olarak ceza kesiyor.

5 GÜNDE YARIM MİLYON CEZA

D-100 kara yolunun muhtelif noktalarında 31 Mayıs'tan bu yana kullanılan cihazla, 5 günde hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.