İHA
Düzce'de kent merkezinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükseldi.
Sürücü aracını durdurup motor kapağını açtığında alevlerin yükseldiğini fark etti.
O sırada çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.
ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Yangının yayılmasını önlemek için yangın söndürme çalışmaları sürerken, trafik tek şeride indirildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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