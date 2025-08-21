Edirne'de barajın su seviyesi yüzde 1'in altına düştü: Belediye tasarruf çağrısı yaptı

Edirne'de barajlar alarm veriyor...

Keşan Belediyesi vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

BELEDİYE UYARI YAPTI

Belediyenin hazırladığı videoda toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranının, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere gerilediği belirtildi.

Videoda kuruyan barajın dronla havadan görüntüleri ile Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara’nın açıklamasına yer verildi.

YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞTÜ

Bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını, suya erişimin zorlaştığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Kara, "Keşan'a hayat veren Kadıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü. Toplam 56 milyon metreküp kapasiteli barajda, yalnızca 2 milyon metreküp su kaldı. Bu miktarın 1,6 milyon metreküpü ölü hacim, yani kullanılamaz durumda. Kullanılabilir su sadece 400 bin metreküp" dedi.

"1 AY İÇİNDE BARAJDAKİ SUYU BİTİREBİLİRİZ"

Kentteki içme suyu kaynaklarının bitme noktasına geldiğini ve her damla suyun kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Bedri Kara şu ifadeleri kullandı: