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    Edirne'de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

    Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyelerinin ve 2 organizatörün olduğu araçlar durdurularak yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • 29.11.2022 - 09:27
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    Edirne'de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

    Edirne'nin Keşan ilçesinde FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan'a kaçış hazırlığında olan iki şüpheli aracı durdurdu.

    Sürücülüğünü Ç.G. ve K.T.'nin yaptığı araçlarda arama yapılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Türkiye İŞKUR Genel Müdürlüğü'nden ihraç uzman yardımcısı A.Y., sınıf öğretmenliğinden ihraç M.Y., polis memurluğundan ihraç Y.A. ve ev hanımı L.K. yakalandı.

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi

    Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu tespit edilirken, şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Edirne de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama #1

    2 kişi serbest bırakıldı

    Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan A.Y. ve M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    4 şüpheli tutuklandı

    Araç sürücüleri Ç.G. ve K.T. 'göçmen kaçakçılığı', Y.A. ve L.K. ise 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    21 bin 924 lira ceza yazıldı

    İHA'nın haberine göre, organizatöre 21 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.

    Edirne de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama #2


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