Edirne'de ormanlık alanlara girişler kısıtlandı Kent genelinde ormanlık alanlara girişler orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3 ay süreyle kısıtlandı.

AA

Sıcak havalar etkisini gösterdi, yangın tehlikesi gün yüzüne çıktı.

Orman yangınları nedeniyle canı yanmış olan ülkemiz, bunun önüne geçmek için tedbirlerini artırıyor.

Ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

Edirne genelinde ormanlık alanlara girişler, 10 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında kısıtlandı.

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu.

Her türlü ateş yakmak yasaklandı

Orman ya da tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerin serbest bırakıldığı kısıtlama kararında, bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Havai fişeklere izin verilmeyecek

Yasak kapsamında ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yasağa aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)