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İHA

Edirne’de, Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda yapılan gümrük kontrolünde, büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir tırda arama yapan Bulgar gümrük memurları, beyan edilmemiş 900 bin euro ve 500 bin dolar bulundu.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR DETAYLI ARAMAYA TAKILDI

Türk vatandaşı olan sürücü, Polonya’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye parsiyel mallar taşıdığını gösteren düzenli belgeler sundu.

Ancak risk analizi sonucunda araç, detaylı gümrük muayenesine alındı.

Bulgar gümrük memurları, sürücü kabinindeki çekmecede bulunan sırt çantasını inceledi.

900 BİN EURO VE 500 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Sırt çantasının içinde, 11 ayrı poşete dikkatlice yerleştirilmiş 900 bin euro ve 500 bin ABD doları ele geçirildi.

Beyan edilmeyen bu yüklü miktardaki nakit, gümrük ekiplerini harekete geçirdi.

Paranın kaynağı ve amacı henüz bilinmezken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Bulgaristanlı yetkililer, konuya ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı.

Ele geçirilen paranın yasal durumu ve sürücünün bağlantıları mercek altına alındı.