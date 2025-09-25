Edirne'de turistlerin uğrak noktası Ulus Pazarı kapatıldı: Kapısına kamyon çekildi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Bulgar ve Yunan turistler ile yerel halkın uğrak noktalarından Ulus Pazarı'nın uygulanması ve sürdürülmesiyle ilgili yönetmeliğe uygun olmayan süreç olduğunu ifade etti.

Cuma günü kurulan pazarın yönetimiyle durumu konuşmalarına rağmen olumlu dönüş alamadıklarını dile getiren Filiz Gencan, pazarın yarın açılmayacağını söyledi.

"İSTİŞARELER YAPTIK AMA HERHANGİ BİR NETİCE SAĞLAYAMADIK"

Göreve geldikleri günden itibaren pazar esnafıyla bir süreç yönettiklerini belirten Gencan, şöyle konuştu:

Cuma pazarının uygulanması ve sürdürülmesiyle ilgili yönetmeliğe aykırı, yönetmeliğe uygun olmayan bir süreç vardı. Biz esnafla bu konuda görüşmeler gerçekleştirdik. Onları yönetmeliğe ve hukuka uygun bir şekilde buranın işletilmesi noktasında istişareler yaptık. Ancak bugüne kadar herhangi bir netice sağlayamadık.

"BU HAFTA İTİBARIYLA CUMA PAZARI AÇILMAYACAK"

Dolayısıyla burada hem kamu vicdanına, kamu yararına, Edirneli hemşehrilerimizin hakkını ve hukukunu gözetmek kaydıyla orada yeni bir uygulamaya gidiyoruz. Biz bu anlamda cuma pazarının yönetimine bir tebligat yaptık. Bu cuma itibarıyla cuma pazarı açılmayacak.



Buradan da bunu duyurmak istiyorum. Bir hukuki zemine bu konuyu onlarla beraber kavuşturamadık. Dolayısıyla biz de Edirne Belediyesi olarak nasıl ki bugüne kadar kronik, geçmişten gelen birçok sorunu çözdüğümüz, işgal altındaki yerlerimizin tahliyesi gibi.

"HUKUKA UYGUNLUK İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İleriki günlerde de ecrimisil yoluyla kiracılığı devam eden yerlerle ilgili de ihale sürecini başlattıklarını ifade eden Gencan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Bu ihale süreçlerinde de hem güncel kira değerlerine ulaşmış olacak buralar hem bu Edirne Belediyesi için Edirne Belediyesi'nin hizmet üretebilmesi için de iyi bir gelir kaynağı.



Dolayısıyla biz halkın olanı halka hizmet sunmak adına, doğru yöntemler, hukuka uygun yöntemlerle işletebilmek için mücadele etmeye devam ediyoruz.

"OLUMLU DÖNÜŞ ALAMADIK"

Burada az sonra biz bununla ilgili de hem kendi sosyal medya hesabımızda hem de sizlere basın bülteni olarak da paylaşacağız bunu. Esnafla karşı karşıya gelme gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız.



Ancak dediğim gibi hukuka aykırı olan, yönetmeliğe aykırı olan hiçbir uygulamanın ya da hiçbir iş ve işlemin de yanında olmayacağız. Bu konuda dediğim gibi yürüttüğümüz süreçlerde olumlu bir dönüş alamadık. Geldiğimiz noktada da bu konu daha önce de zaten tenkit konusu olmuştu. Her ne kadar çabalasak da karşı taraftan olumlu bir dönüş alamadığımız için böyle bir uygulamaya gidiyoruz.

"ÖNCELİĞİM BELEDİYE'NİN MENFAATLERİNİ KORUMAK"

Geçmişte söz konusu pazar alanının satışının yapılmak istendiğini de dile getiren Belediye Başkanı Gencan, şu açıklamalarda bulundu:

Bizim dönemimizde burası satışa çıkarılmadı. Ancak burası SGK'ya teklif edildi. Bununla ilgili de süreç halen devam ediyor. Benim önceliğim Edirneli hemşehrilerimin Edirne Belediyesi'ne de ait olan yerlerde menfaatlerini sonuna kadar korumak.



Diğer taraftan esnafı korumak ve dediğim gibi Edirne Belediyesi'ne ait olan bir yerde hiç kimsenin bir rant odağı olamaz. Bunun adı cuma pazarı olur, bunun adı başka bir yer olur.

"BELEDİYEYE AİT YERLER SADECE HALKIN MENFAATİ İÇİN KULLANILIR"

Dolayısıyla böyle bir ranta asla müsaade etmeyiz. Biz bu süreci yönetirken, oradaki oluşuma da yönetime de süreçlerle ilgili bunun nasıl bir zemine oturulacağı noktasında defalarca kez masada onları anlatmaya çalıştık ama bir geri bildirim alamadık.



Dolayısıyla Edirne Belediyesi'ne ait olan yerler sadece halkın menfaati ve halkın rantı doğrultusunda kullanılır.

"BİZİM DURUŞUMUZ VE GÖRÜŞÜMÜZ BELLİ"

Bu anlamda da hemşehrilerim çok rahat olsunlar. Bizim duruşumuz belli, görüşümüz belli. Bugüne kadar yaptığımız işler belli. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Edirne Belediyesi, Edirne halkına ait olan her yerde bakışımız ve duruşumuz aynı şekilde devam edecek.

PAZAR ÖNÜNE KAMYON ÇEKİLDİ

Kararın ilk uygulama tarihi olan cuma günü öncesi, belediye tarafından pazarın kapısına kilit vuruldu ve önüne belediyeye ait kamyon çekildi.