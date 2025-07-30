Edirne'de Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır görevi başında şehit düştü

Edirne'den yürek yakan haber...

Yaşanan olayda, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli 25 yaşındaki Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün öğleden sonra görevli olduğu birliğinde askeri araca bakım yaparken meydana gelen talihsiz bir olay sonucu ağır yaralandı.

UZMAN ÇAVUŞ SERVET ÖKKEŞ ÇAKIR ŞEHİT OLDU

Edinilen bilgilere göre, bakım esnasında seyir halinde olan bir kurtarıcı (çekici) aracın, uzman çavuşu fark edemeyerek arasında sıkıştırdığı iddia edildi.

Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Osmaniye Haraz Mahallesi’ndeki ailesine verildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın babasını küçük yaşta annesini de 3 yıl önce kaybettiği 1 yıl önce de evlendiği öğrenildi.