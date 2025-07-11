Efkan Ala: Ortak geleceğe doğru emin adımlarla

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK’nın silah bırakmasına ilişkin süreci değerlendirdi.

Örgütün silah bırakıp teslim olmaya başlamasıyla birlikte “Terörsüz Türkiye” hedefinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını vurgulayan Ala, şu ifadeleri kullandı:

"ORTAK GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ"

Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları kararlı ve dirayetli irade, destek veren siyasi partilerimizin katkıları ve aziz milletimizin verdiği güç sayesinde bu önemli aşamaya gelinmiştir.



Gelinen bu aşamada sürecin hedeflendiği biçimde başarıyla sonuçlanması için her kesime büyük görev düşmektedir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye'de 86 milyonun kardeşliğinin, huzurunun ve güvenliğinin temini için atılacak her adımın ne kadar kritik ve önemli olduğu son derece açıktır. Bugüne kadar büyük bir itina ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar bundan sonra da aynı titizlikle sürdürülecektir. Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, 86 milyonun ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir.