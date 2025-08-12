Efsane cips markası Pringles Türkiye pazarına geri döndü! Satış fiyatı dudak uçuklattı

Bir süre önce Türkiye pazarından çekildiği konuşulan ancak şirket tarafından Türkiye’den çekilmelerine yönelik herhangi bir açıklama yapılmayan dünyaca ünlü cips markası Pringles, yeniden raflarda yerini aldı.

Uzun bir süredir market raflarında yer almayan cipslerin Türkiye pazarına tekrar hızlı bir giriş yapması tüketiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Market raflarındaki yerini tekrar almaya başlayan cipsler satış fiyatıyla sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

330 TL’YE SATILIYOR!

Türkiye pazarından çekildiğine dair herhangi bir açıklama bulunmayan şirketin market raflarında tekrardan boy göstermeye başlaması hakkında da herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

ABD’de 1,87 dolara, Avrupa ülkelerinde ise 2 ila 4 euro arasında satılan Pringles’ın Türkiye’de 330 TL’lik satış fiyatıyla market raflarına dönmesi eleştiri odağı olmasına neden oldu.

Pringles’ın yüksek fiyatı, gıda ithalatındaki vergi yükleri ve döviz kuru etkisiyle ilişkilendirilse de, tüketiciler fiyat politikasına yönelik tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.