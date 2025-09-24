EGM maaş promosyonu 2025: "270 bin TL" talep edildi! Polis promosyonları yenilendi mi, ne kadar?

Maaş promosyonları, bir ek gelir olarak çalışanların cebini sevindiriyor.

En çok emekliler ile gündemde olan promosyon ödemeleri, kamu çalışanlarını da ilgilendiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet teşkilatında görev yapan personelin maaş promosyon anlaşmasını yenilemeye hazırlanıyor.

Polis memurları ve diğer EGM personelini yakından ilgilendiren bu anlaşma, maaşların yatırıldığı bankayla yapılan ve belirli bir süre için geçerli olan bir protokol.

Bu protokol kapsamında, banka personelin maaşını bünyesinde tutma karşılığında personele toplu bir ödeme, yani promosyon veriyor.

Peki; EGM maaş promosyonu 2025 ne kadar? Polislere promosyon ne zaman yatacak? Detaylar burada..

EGM MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLANDI MI 2025

EGM maaş promosyon ihalesinin 29 Eylül itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor.

İhale akabinde maaş promosyonlarının en geç 15 Kasım'a kadar personel hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

EGM "PROMOSYON" AÇIKLAMASI