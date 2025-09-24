EGM maaş promosyonu 2025: "270 bin TL" talep edildi! Polis promosyonları yenilendi mi, ne kadar?

Maaş promosyonları, bir ek gelir olarak çalışanların cebini sevindiriyor.
En çok emekliler ile gündemde olan promosyon ödemeleri, kamu çalışanlarını da ilgilendiriyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet teşkilatında görev yapan personelin maaş promosyon anlaşmasını yenilemeye hazırlanıyor.
Polis memurları ve diğer EGM personelini yakından ilgilendiren bu anlaşma, maaşların yatırıldığı bankayla yapılan ve belirli bir süre için geçerli olan bir protokol.
Bu protokol kapsamında, banka personelin maaşını bünyesinde tutma karşılığında personele toplu bir ödeme, yani promosyon veriyor.
Peki; EGM maaş promosyonu 2025 ne kadar? Polislere promosyon ne zaman yatacak? Detaylar burada..
EGM MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLANDI MI 2025
EGM maaş promosyon ihalesinin 29 Eylül itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor.
İhale akabinde maaş promosyonlarının en geç 15 Kasım'a kadar personel hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
EGM "PROMOSYON" AÇIKLAMASI
Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak teşkilatımızın hak ettiği ekonomik kazanımlar için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 2025 yılı maaş promosyonu konusunda teklif ve çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız.
Sendikamız, teşkilat mensuplarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için süreci titizlikle takip etmiş ve promosyon görüşmeleri noktasında kamuoyunu aydınlatmayı görev bilmiştir.
Bu doğrultuda geçmiş dönem verileri ve gelecek dönem projeksiyonları hazırlanarak taleplerimiz oluşturulmuştur.
Başlıca taleplerimiz:
2025 EGM Promosyon Talebimiz: 270.000 ₺’dir. Bu tutar tek seferde ve peşin olarak ödenmeli ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranınca kişi başı ekstra ödeme yapılmalıdır.
Değerler hassasiyeti bulunan ya da promosyon yerine alternatif seçim hakkını kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi sunulmalıdır.
164.440 ₺ taban fiyatı ile ihale şartnamesi açıklanmalıdır.
Amacımız teşkilat mensuplarımızın ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkı sunmak, ekonomik nedenlerle gerçekleşen intiharların önüne geçebilmek ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde alabilmelerini temin etmektir.
Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak bu süreci şeffaf şekilde yürütmeye devam edecek, her gelişmeyi kamuoyu ile paylaşacağız.