EKOL TV kapandı

Son zamanlarda EKOL TV'ye dair birçok iddia gündemde yer almıştı.

Kanalın kapatılacağı ve bundan önce ise bazı eleman çıkarmalarının olduğu söylenmişti.

SÖYLENTİLER GERÇEK ÇIKTI

EKOL TV, resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla kanalın faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

"Kamuoyuna ve Değerli Çalışma Arkadaşlarımıza Duyuru" başlığı ile yayınlanan açıklamada, şöyle denildi;

"KANALIMIZ FAALİYETLERİNİ SONLANDIRIYOR"

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür.

Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir.

Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."