Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kurultay davasında şüpheli olarak ifade verdi

AA

2023 yılında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erip; Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkan yardımcısı ve sözcüsü Özgür Özel, 2. turda kazanarak 13 yıl sonra CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Gerçekleşen bu kurultaydan sonra, kurultaya ilişkin şaibe iddiaları da gündemden düşmüyor...

Bu kapsamda da yeni bir gelişme daha yaşandı.

EKREM İMAMOĞLU İFADE VERDİ

Ekrem İmamoğlu, "şüpheli" olarak ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu.

İmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.

FİNANSAL DESTEĞİ REDDETTİ

Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin tanık ifadelerini reddetti.

90 KİŞİ İFADE VERDİ

Öte yandan, soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.