Ekrem İmamoğlu, Le Monde’a yazdı: Belediye listelerine Kürt adaylar koydum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, ülkesini şikayet etmek için Batı medyasını kullanmaya devam ediyor.

İmamoğlu bu kez Fransızlara konuştu.

Le Monde için bir makale kaleme alan İmamoğlu, daha önceki şikayetlerine devam etti.

İmamoğlu, şikayetlerinin arasına da Kürt adayları belediye seçimine koyma cesareti gösterdiğini ve bu yüzden de yargılandığını ekledi.

İmamoğlu'nun yazdığı yazının içeriğinde şunlar yer aldı:

"DİPLOMAM İPTAL EDİLDİ"

George Orwell ve 1984’ün dünyasını da hatırlıyorum. Kitapta tarif edilen rejimin meşhur sloganları şöyleydi: ‘Özgürlük köleliktir’, ‘Savaş barıştır’, ‘Cehalet güçtür.’ Tamamen gerçek olan, 31 yıllık diplomam iptal edildi ancak yetmedi; yetkililer beni 8 yıldan fazla hapse de mahkûm etmek istiyor! Diplomam, beni gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaktan alıkoymak için iptal edildi.

"KÜRT ADAYLARI BELEDİYE SEÇİMLERİNE KOYMAYA CESARET ETTİM"