Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme...
Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde, yeterlilik, usul ve kontenjan bakımından şaibe tespit edilen İmamoğlu hakkında 'evrakta sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı.
DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle inceleme başlatan İstanbul Üniversitesi kararını verdi.
Okullar arası geçişte şaibe tespit edilirken İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddianamesi düzenlendi.
İmamoğlu hakkında iptal edilen diploması nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle iddianame düzenlendi.
Savcılık diplomanın hileli bir şekilde alındığını belirtti.
Kıbrıs’ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin “usulsüz” olduğu iddiasıyla diplomasının iptal edilmesine karşın İmamoğlu da dava açmıştı.
İMAMOĞLU HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.
YÖK RAPORU ORTAYA ÇIKTI
İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında YÖK tarafında hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtilmişti.
"TANINIRLIK VE DENKLİK BAKIMINDAN UYGUN DEĞİL"
Raporda şu ifadelere yer verilmişti:
Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır.