Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme...

Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde, yeterlilik, usul ve kontenjan bakımından şaibe tespit edilen İmamoğlu hakkında 'evrakta sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı.

DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle inceleme başlatan İstanbul Üniversitesi kararını verdi.

Okullar arası geçişte şaibe tespit edilirken İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddianamesi düzenlendi.

İmamoğlu hakkında iptal edilen diploması nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle iddianame düzenlendi.

Savcılık diplomanın hileli bir şekilde alındığını belirtti.

Kıbrıs’ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin “usulsüz” olduğu iddiasıyla diplomasının iptal edilmesine karşın İmamoğlu da dava açmıştı.

İMAMOĞLU HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.

YÖK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında YÖK tarafında hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtilmişti.

"TANINIRLIK VE DENKLİK BAKIMINDAN UYGUN DEĞİL"

Raporda şu ifadelere yer verilmişti: