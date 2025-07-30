Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yaptığı yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun başı, diplomalarıyla dertte.

Kuzey Kıbrıs'taki Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne (İÜ) usulsüz şekilde geçiş yaptığı tespit edilen İmamoğlu'nun diploması 18 Mart'ta "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edildi.

YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI DA İPTAL EDİLDİ

Sahte diploma soruşturması kapsamında hakkında iddianame de imzalanan İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde de yüksek lisans diploması iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi, kararın "Öğrenci Yönetmeliğindeki "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle" gerekçesine dayandığını açıkladı.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ HAMLE

Yüksek lisansı da iptal edilen İmamoğlu, avukatları aracılığıyla harekete geçti.

İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart tarihli diploma iptali kararının iptal edilmesi istemiyle 6 Mayıs’ta mahkemeye başvurdu.

MAHKEME ÜNİVERSİTEDEN KARARIN SOMUT GEREKÇESİNİ İSTEDİ

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yapılan başvurunun ardından 20 Mayıs’ta aldığı ara kararla, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Yönetim Kurulu’ndan diploma iptaline ilişkin tüm belgeleri talep etti.

Mahkeme, kararın hangi hukuki dayanaklarla alındığını ayrıntılı şekilde açıklamalarını isterken, özellikle “yokluk” ve “açık hata hali” gerekçelerinin somut olarak nasıl değerlendirildiğinin net biçimde ortaya konmasını istedi.

BELGELER MAHKEMEYE SUNULDU

Üniversite, talep edilen 23 belgeyi 13 Haziran’a kadar mahkemeye teslim etmek zorundaydı.

Ancak İstanbul Üniversitesi, bu süre içinde belgeleri tamamlayamayacağını belirterek 30 günlük ek süre talep etti.

İstenen belgeler, yaklaşık üç haftalık gecikmeyle mahkemeye sunuldu.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, 25 Temmuz’da yürütmenin durdurulması talebini inceledi.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasına göre, yürütmenin durdurulabilmesi için iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekiyor: İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanmasının telafisi güç zarara yol açma ihtimali.

Mahkeme yaptığı değerlendirmede, bu iki şartın aynı anda oluşmadığı sonucuna vararak, yürütmenin durdurulması talebini oy birliğiyle reddetti. Karar, nöbetçi başkan ve üyeler tarafından verildi.