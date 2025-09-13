Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerinin çekilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma salonunda İmamoğlu'nun görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayınlanması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

DURUŞMA GÖRÜNTÜLERİNİN ÇEKİLMESİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruşma salonundan bazı kişilerin görüntü kaydı aldığını ve görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını tespit eden başsavcılık, 'ses veya görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şüphelilerin tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzakere yazdı.

DAVA 20 EKİM'E ERTELENDİ

Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yaklaşık 7 saat süren duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde devam eden kararın iptali davasının dosyasının istenmesine karar verilerek 20 Ekim'e ertelendi.