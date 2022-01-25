İstanbul'da vatandaşların kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasını saatlerce beklediği kar küreme aracı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yemek yediği balıkçının önünde görüntülendi.

Son yılların en şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul'da adeta hayat durdu.

Metrobüslerdeki aksama nedeniyle yolcular yürüyerek evine gitmeye çalıştı. Metrolarda yaşanan izdihamlar nedeniyle insanlar birbirini ezdi.

İSTANBULLULAR SAATLERCE YOLDA BEKLEDİ

Yolların yeterince tuzlanmaması nedeniyle Avrupa Yakası'nda trafik kilitlendi. İstanbullular, saatlerce evlerine gitmek için yolların açılmasını bekledi. İstanbul karla mücadele ederken İBB'den beklenen destek gelmedi.

EKREM İMAMOĞLU BALIKÇIDAYDI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar nedeniyle felaket yaşanırken bir balıkçıda yemek yediği ortaya çıkmıştı.

KAR KÜREME ARACI, 10 DAKİKA ARALIKLARLA BALIKÇININ ÖNÜNÜ TEMİZLEDİ

İmamoğlu'nun yemek yediği sıralarda, balıkçının önünde belediyeye ait kar küreme aracının yolları temizlediği görüldü.

Saat 18.00’de İmamoğlu'nun balıkçıya gittiği ve 20.50 gibi balıkçıdan ayrıldığını gösteren kamera kayıtlarında, 10 dakika aralıkla kar küreme aracının özel temizleme servisi yaptığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun gittiği balıkçının önünde kar aracı görüldü VİDEO