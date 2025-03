Ekrem İmamoğlu’nun New York Times’a yazdığı yazı çalıntı çıktı

Türkiye 19 Mart 2025 sabahında tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonlarından birine uyandı.

İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" operasyonu kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET YARIŞINA GİRDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Türkiye'yi uluslararası basına yaptıkları açıklamalarla Batı'ya şikayet etmeye çalışırken yolsuzluk ve terör bağlantıları ile ilgili belgeleri, bilgileri ve ifadeleri görmezden geldi.

Bunlara şimdi de tutuklu bulunan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu eklendi.

ABD MEDYASINA YAZDI

İmamoğlu, ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times için bir yazı kaleme aldı.

Yazıda, operasyonun siyasi olduğunu iddia eden İmamoğlu "Sandıkta beni mağlup edemeyeceğini fark eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başka yollara başvurdu" sözleriyle algı yapmaya çalıştı.

YÜZDE 93’Ü İNTİHAL ÇIKTI

Makale yayımlandıktan kısa süre sonra, CHES Konferansı Kurucu Ortağı ve Kriptografik Mühendislik Dergisi Kurucusu Çetin Kaya Koç tarafından içerik üzerinde yapılan akademik incelemelerde yüzde 93 oranında intihal tespit edildiği ortaya çıktı.

"YAZAN KİŞİ BÜYÜK İHTİMAL FETÖ'CÜ OLMALI"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Koç, şu ifadeleri kullandı:

İngilizcesi "I am Ok" derecesinde olan birinin bu yazıyı New York Times'a kendisinin yazması ihtimal dahilinde değil.



Yazan kişi bir FETÖ'cü olmalı çünkü intihal oranı yüzde 93-98 arasında. Standart intihal tespit yazılım araçlarının gözünden kaçmaz