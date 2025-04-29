İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürüyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında da Ekrem İmamoğlu, tutuklandı.

Soruşturma çok yönlü devam ederken, İmamoğlu'nun bir otele elinde çantayla girdiği yeni görüntüler gündeme geldi.

KAMERALAR PEÇETE İLE KAPATILDI

Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde yaptıkları görüşme öncesi, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kameraları kapatan korumaların bir kez daha devrede olduğu ve bu kez peçete kullandıkları görüldü.

ELİNDE BİR ÇANTAYLA GELDİ

Ekrem İmamoğlu ise elinde bir çanta ile otele giriş yapıyor. O sırada yanına gelen kişiyle de hararetli bir konuşma içerisinde olduğu ve ekibinin kameraları peçete ile kapattığı anlar kamerada görülüyor.

OTELDEKİ KAMERALARI BANTLADILAR

Daha önce ulaşılan görüntülerde; saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin otele giriş yaptığı, Ekrem İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce de İmamoğlu'nun korumalarının geldiği görülmüştü.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından saat 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasının engellendiği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği yer almıştı.