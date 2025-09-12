Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' davası 20 Ekim'e ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar kapsamında yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Silivri'de görülen davada mahkeme salonuna gelen İmamoğlu'nun fotoğrafları da sosyal medyaya düştü.

ÖĞRENİM DURUMUNA 'YÜKSEK LİSANS' DEDİ

Kimlik tespitinde tahsil durumunun 'yüksek lisans' olduğunu iddia eden İmamoğlu, aylık gelirinin ise 250 bin lira olduğunu söyledi.

Duruşma, hakimin iddianame özetini okumasıyla başladı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

İlk duruşma mahkemenin ara kararını açıklamasıyla sona erdi.

Bir sonraki duruşmanın 20 Ekim'de yapılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine soruşturma yürütmüştü.

İddianamede, İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.