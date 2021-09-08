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El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda

El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda

Suriye’nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.