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    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda

    Suriye’nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 14:50
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    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda

    Suriye’nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31) şehit olurken, 4 asker yaralandı.

    Şehit Yiğit'in naaşı, bugün memleketi Tokat'ın Turhal ilçesindeki Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak, helallik alınmak üzere baba ocağına götürüldü.

    AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

    Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda tören alanına getirildi.

    Cenazede baba Hüseyin Yiğit (55), anne Fatma Yiğit (56), kız kardeş Merrve Hanedanoğlu ile eşi Özlem Yiğit (24) ayakta durmakta zorlandı.

    İki çocuğu bulunan şehidin 6 aylık oğlu Melih Yiğit ise bir halasının kucağında babasının cenaze törenine katıldı.

    BABASININ TABUTUNA DOKUNDU

    Şehidin kardeşi Merve Yiğit, bir ara Melih'i, babasının tabutunun yanına getirdi.

    Minik Melih’in, babasının tabutuna dokunması, yürekleri dağladı.

    Fatma Yiğit ise oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda VİDEO

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Şehidin cenaze namazı, öğle namazına müteakip Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırıldı.

    Cenaze namazının kılınmasının ardından tören mangası tarafından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu.

    Yiğit'in cenazesi Asi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #1

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #2

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #3

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #4

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #5

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #6

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #7

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #8

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #9

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #10

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #11

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #12

    El Bab şehidi Muammer Yiğit’e gözyaşlarıyla veda #13

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