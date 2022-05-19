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    Elazığ'da 'Eren Abluka-11 Operasyonu' başladı

    Elazığ'da barınan hain teröristler, 514 personelin hedefinde.
    • 19.05.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 11:00
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    Elazığ'da 'Eren Abluka-11 Operasyonu' başladı

    Mehmetçik'in terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor...

    İçişleri Bakanlığı tarafından birçok bölgede operasyon için düğmeye basılıyor.

    Son operasyon ise Elazığ'da başladı.

    514 personel görevde

    Eren Abluka-11(Elazığ-Başak) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu kapsamında; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 514 personel 37 operasyonel tim göreve çıktı.

    AA'nın haberine göre bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı şekilde başarıyla devam edeceği vurgulandı.

    Elazığ'da 'Eren Abluka-11 Operasyonu' başladı

     

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