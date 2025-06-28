Elazığ’da evin içinden 2 metrelik yılanlar çıktı

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir evin alt katında bir anda beliren iki büyük yılan, hem ev sakinlerini hem de çevredekileri paniğe sevk etti.

Evde bulunanlar hemen dışarı çıkarken, vatandaşlar durumu cep telefonlarıyla kayda aldı.

2 METRELİK YILANLAR PANİĞE YOL AÇTI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanların bir çukurdan çıkıp evin zemininde ilerlediği görüldü.

Görüntüleri izleyenler ise yılanların boyutları karşısında şaşkınlık yaşadı.

MAHALLELİ TEDİRGİN

Yılanların nasıl ortaya çıktığı henüz bilinmezken, mahalle sakinleri benzer bir durumun tekrar yaşanmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Yetkililerin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.