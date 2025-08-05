Elektrik faturalarında yeni dönem sinyali: Kademeli sistem değişiyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Şubat ayında başlattığı kademeli tarife uygulamasının, 2026 yılında daha da sıkılaşacağı iddia ediliyor.

Söz konusu iddiaya göre uygulamada olan sistemde yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi aşan mesken abonelerine sübvansiyon desteği verilmiyordu. Ancak yeni yılla birlikte bu sınırın 3 bin kWh’e düşürülmesi gündemde.

Bu değişiklikle birlikte, aylık yaklaşık 750 TL üzeri fatura ödeyen haneler, destek dışı kalacak ve tükettikleri elektriğin bedelini tam tarifeden ödemek zorunda olacak.

Düzenleme, yüksek tüketimli kullanıcıları tasarrufa yönlendirmeyi hedefleniyor.

ENERJİ TASARUFFUNA TEŞVİK EDİLİYOR

Söz konusu değişiklikle birlikte, 2026 yılı itibarıyla aylık elektrik faturası 750 TL'yi aşan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

Enerji yönetimi, bu değişiklikle birlikte enerji tasarrufunu teşvik etmeyi ve yüksek tüketimi olan abonelerin dikkatli enerji tüketimi gerçekleştirmesini hedefliyor.