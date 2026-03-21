Bursa'da cami içerisinde soyunarak küfürlü TikTok videosu çeken şahıs tutuklandı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran video...

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video tepki çekti.

Görüntülerde, bir cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çeken şahsın, paylaşıma küfürlü bir şarkı da eklediği görüldü.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

2008 doğumlu olduğu tespit edilen Emircan Yılmaz'ın çektiği video, farklı sosyal mecralarda hızla yayıldı.

Farklı sosyal mecralarda yayılan videonun X platformu dışında da haber kanalları tarafından çokça paylaşıldığı, video altına gelen yorumlarda ise paylaşıma olan tepkilerin ortaya konulduğu görüldü.

İFADESİNDE 'PİŞMANIM' DEDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, videodaki kişinin E.Y. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, daha önce böyle bir içerik üretmediğini, tepkilerin bu kadar büyük olacağını öngöremediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece TCK 216/3 maddesi gereğince "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.