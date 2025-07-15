Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı...

Halkın iradesinin çökertilmek istenerek yapılan hain saldırı, meydanlarda kan dökülerek geri püskürtüldü.

CANLARINI ORTAYA KOYDULAR

Türkiye bir kez daha, vatanına ve milletine bağlılığını tüm dünyaya gösterdi.

O tarihi gecede bazı kahramanlar, direnişini canını ortaya koyarak gösterdi.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

O kahramanlardan biri, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'di.

Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, darbe girişiminin 9. yılında Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

KABRİ BAŞINDA RUHUNA DUALAR OKUNDU

Şehit Halisdemir'in kabri başında dua eden ve Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen Aksakallı, mezarlıkta bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Aksakallı, daha sonra Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.

"O GECEDE ÖNEMLİ KIRILMA NOKTALARI VARDI"

15 Temmuz'da ülkenin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine kastedildiğini belirten Aksakallı, şu sözleri kullandı:

O gecede önemli kırılma noktaları vardı. Bu kırılma noktalarının başında Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa davet etmesi, halkımızın direnmesi, Ömer Halisdemir'in FETÖ'cü general Semih Terzi'yi öldürmesi, önemli kritik dönüm noktalarından birisiydi.



Eğer Semih Terzi öldürülmeseydi Ankara'daki ve Türkiye sathındaki önemli operasyonları yönetecekti. Felaket bir geceydi, çok kötü bir hal alabilirdi. Ömer Halisdemir'in şehadeti bunu önledi.

"ÜLKEMİZ KUKLA BİR YÖNETİMLE DAĞILMA SÜRECİNE GİRECEKTİ"

Zekai Aksakallı, ülkenin milli birlik ve bağımsızlığına yönelik faaliyetlerin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

15 Temmuz da bunlardan birisiydi. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı ülkemiz kukla bir yönetimle dağılma sürecine girecekti. O yüzden bu ülkenin evlatları tarihte olduğu gibi şehadete koşarak, ülkesinin bağımsızlığı, milli birlik ve bütünlüğü için her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmayacaktır. Yani bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler. Şehadeti kutlu olsun.

"DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKIYOR"

Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ise oğlunun şehadetinden dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Devletimiz bize sahip çıkıyor, milletimiz sahip çıkıyor. Ömer Halisdemir bunu yaptıysa, 86 milyon Türk milleti bizi bağrına basıyor. Hangi devlet dairesine gidersem gideyim Ömer Halisdemir'in babası denildiği zaman her şey duruyor." diye konuştu.

Zekai Aksakallı, mezar ziyaretinin ardından Ömer Halisdemir'in babaevini de ziyaret ederek, aile üyeleriyle sohbet etti.