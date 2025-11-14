Emekli maaşları değişiyor: Seyyanen zam iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca emeklinin gündeminde maaş zamları var.

SSK, Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyona göre maaşlarına yüzde 10.25 artış yapılacak.

Merkez Bankasının yüzde 32’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise zam oranı yüzde 13,50 olacak.

Mevcut olarak en düşük emekli maaşı 18 bin 611 lira olarak ödenirken yıl sonu tahminine göre en düşük emekli aylığı 19 bin 159 liraya yükselecek.

SEYYANEN ZAM OLACAK MI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni yıl öncesinde emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin çalışmalarına başladı.

Sosyal medyada ve bazı platformlarda gündeme gelen seyyanen zam artışına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.