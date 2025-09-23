Emine Erdoğan, ‘Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma’ programına katıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, BM Genel Merkezi'nde "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, akabinde de sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

"AİLE TOPLUMUN TEMEL BİRİMİDİR"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurulu kapsamında BM Genel Merkezi’nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma’ programında uluslararası önemli isimlerle bir araya gelmekten memnuniyet duydum.

Aile, toplumun temel biriminden öte, sürdürülebilir, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın da asli unsurudur. Bizler de aileyi korumak ve güçlendirmek için ortak çalışma alanlarımızı ele aldık. Aile odaklı yaklaşımların uluslararası iş birliğini nasıl pekiştirebileceğini, toplumsal istikrara nasıl katkı sunabileceğini ve yerelden küresele dönüştürücü bir güç olarak nasıl rol oynayabileceğini değerlendirdik.

"AİLEYİ KORUMALIYIZ"

Zira biliyoruz ki aile, değerlerin taşıyıcısı, çocuklarımız için en güvenli sığınak ve insanlığın yarınıdır. Krizlerin, çatışmaların ve afetlerin gölgesinde bize yol gösteren hakikat; dayanışmanın aileden başladığıdır. Türkiye olarak; barışa, adalete ve ortak refaha giden yolun aileden geçtiğine inanıyoruz.

Öyle ki aileyi koruyabildiğimiz ölçüde, daha adil, daha huzurlu ve daha müreffeh bir dünya inşa edebiliriz. Bu doğrultuda belirtilen her görüş ve önerinin, aile kurumunu koruma yolunda, küresel ölçekte atılacak adımlara ilham olacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.