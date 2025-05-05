Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı

AA

Dünya genelinde ve ülkemizde her yıl 21-28 Nisan arasında Ebeler Haftası ve 5 Mayıs’ta Dünya Ebeler Günü olarak kutlanarak ebelik mesleğinin önemi vurgulanır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"TÜM EBELERİMİZİN DÜNYA EBELER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi.