Emine Erdoğan, 'Dünya Okuma Yazma Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kalemle kağıdın buluştuğu her yerde yeni bir başlangıç, yeni bir inanç filizlendiğini belirtti.

"OKULA KAVUŞAN KIZLARIMIZ MİLLETİMİZİN İFTİHAR MESELESİDİR"

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

Bilgiyle güçlenen her insan yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür.



Bu bakışla çıktığımız yolculukta 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız' 'Okuryazarlık Seferberliği' ve 'Nerede Kalmıştık' projeleriyle ne mutlu ki milyonlarca yüreğe umut taşındı.



Bilhassa yürüttüğümüz kampanyalarla okula kavuşan kızlarımız, bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir.

"1 MİLYON 867 BİN İNSANIMIZ OKURYAZAR OLDU"