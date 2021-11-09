Emine Erdoğan: Koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri projesi ile koruyucu aile sayısının 6 bine çıktığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Gönül Elçileri' projesiyle koruyucu aile artışına dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca, çocuğu olmayan diğer aileleri de 'koruyucu ailelere' katılmaya davet etti.

"BİR ÇOCUĞUN GÜLÜMSEMESİ İÇİN YÜREĞİMİZİ AÇMAMIZ YETERLİ"

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli. Gönül Elçileri projemizle koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum."