Emine Erdoğan: Sıfır Atık Forumu insanlığa yeni bir yön çizdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu’na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul’da birleştirdik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi. Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde. Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ

Emine Erdoğan, 18 Ekim'de düzenlenen Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na başkanlık etti.