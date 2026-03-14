Hakan Fidan: Milli güvenliğimizden taviz vermeyiz

Bütün bölge tetikte...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 2 hafta geride kaldı.

Taraflar saldırılarını hız kesmeden sürdürken barış için başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin diplomatik çalışmaları devam ediyor.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZDEN TAVİZ VERMEYİZ"

Fidan, burada yaptığı açıklamada bir kez daha diyalog çağrısında bulundu.

İran ile sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Fidan, "Milli güvenliğimizden taviz vermeyiz" dedi.

"BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ"

Savaşın daha da büyümesinden endişeli olduklarını belirten Bakan, "Tüm bölgeye yayılan savaşa bir an önce son verilmeli." ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR"

Savaşın tüm dünyaya yansıdığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

Bu savaşın küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiği aşikardır.



Bu gelişmelerin bölgemizde telafisi imkansız kalıcı düşmanlıklara da yol açmasından endişe etmekteyiz.