Emine Erdoğan: Türkiye'nin 'sıfır atık' yolculuğu 8 yılı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu 'Bakanlar Oturumu'na katıldı.

Emine Erdoğan oturumun açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğunu ifade etti.

"SÜREÇ İÇİNDE KADINLARIN OLAĞANÜSTÜ DESTEĞİNİ GÖRDÜK"

Bu özel oturumun, 'sıfır atık' vizyonunu paylaşmak, fikir teatisinde bulunmak ve geleceğe dair ortak adımlar atmak için önemli bir fırsat olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin sıfır atık yolculuğunun neredeyse 8 yılı geride bıraktığını dile getirdi.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, şöyle konuştu:

Devlet kurumlarından yerel yönetimlere, özel sektörden sivil topluma kadar, güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduk. Farkındalık çalışmalarına ağırlık verdik. Bilhassa gençler ve çocuklar için, özel eğitim programları düzenledik. Süreç içinde, kadınların olağanüstü desteğini gördük ve çevre konularında ne kadar önemli aktörler olabildiklerine şahit olduk.

'Sıfır Atık Mavi' ve 'Su Verimliliği' kampanyası gibi yeni açılımlarla çevre seferberliğini büyüttüklerini ifade eden Erdoğan, 2022 yılı BM Genel Kurulu'nda, 105 ülkenin eş sunuculuğunda kabul edilen 'Sıfır Atık Kararı'nın öncüsü olmaktan tarifsiz kıvanç duyduklarını söyledi.

"KİMSENİN GERİ KALMADIĞI BİR DÜNYA İDEALİMİZ VAR"

Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Ne mutlu ki sıfır atık bugün dünya kamuoyu tarafından bilinen, hemen herkesin, gündelik hayatına girmiş bir kavramdır. Ancak, bu farkındalığı ilerletmek ve insanlığın ortak başarı hikayesi yapmak, hepimizin eşit çabasına muhtaçtır. Bildiğiniz gibi, '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle, 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealimiz var.

"TÜM ÜLKELERİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREK"

Bu ideali gerçekleştirmenin anahtarı tüm ülkelerin sorumluluk almada elini taşın altına koymasına bağlıdır. Bilhassa iklim değişikliğiyle mücadelede, ülkeler arasında, küresel hakkaniyetin sağlanmasından, çok uzak olduğumuzu, üzülerek görüyoruz. Ne yazık ki uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütler her zaman yerine getirilmiyor. O nedenle, bugün bilhassa bu konuyu sizlerin dikkatine taşımak istedim.

"HAKKANİYETE DAYALI YÜK PAYLAŞIMI ŞARTINI YERİNE GETİRMELİYİZ"

Küresel iklim değişikliğine yüzde 1 bile katkısı olmayan ülkelerin yok olmayla karşı karşıya gelecek kadar ağır bedeller ödediklerini, hemen her gün dünyada bir yerin daha doğal afetlerle tahrip olduğunu ve yeni insani krizler doğduğuna dair haberler aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

Türkiye olarak biz, iklim ve çevre sorunlarının çözümünde, uluslararası işbirliğini ve ortak hedefler belirlenmesini son derece önemsiyoruz. O nedenle, bu buluşmanın, adil sorumluluk paylaşımına dayalı, stratejik ortaklıkların başlayacağı, bir zemin olmasını temenni ediyorum. İklim değişikliği sonuçlarından, orantısız etkilenen ülkelerin gözetildiği, hakkaniyete dayalı yük paylaşımı şartını mutlaka yerine getirmeliyiz. Çünkü iklim adaletsizliği, bugün sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda, insan hakları meselesidir.

Emine Erdoğan, atık kirliliği, karbon salınımları, biyoçeşitlilik kaybı gibi çevre ve iklim değişikliği sınamalarının sınır tanımayan ve herkesi etkileyen ortak sorunlar olduğuna dikkati çekti.

Bu sorunların çözümü ve sıfır atık vizyonunun küresel ölçekte başarıya ulaşmasının, uluslararası işbirliği ve ortak hedeflerle mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan, forumun bazı oturumlarında da ele alınacağı üzere, şehirlerin modern çağda en çok atığın üretildiği kaynak olduğunun bir gerçek olduğunu vurguladı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BELEDİYECİLİK HAYATİ ÖNEM KAZANIYOR"

Bu atık miktarının başlı başına küresel bir kriz haline geldiğinin altını çizen Erdoğan, şu sözleri kullandı:

Bugün, dünya genelinde her yıl, 2 milyar tondan fazla, belediye atığı üretilirken, 25 yıl içinde atık hacminin 3,8 milyar tona ulaşacağı, tahmin ediliyor. O nedenle, yerel yönetimlerin, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımları her geçen gün hayati bir önem kazanıyor. Bu noktada, ülkelerinizde hayata geçirdiğiniz, sıfır atık uygulamalarının, adil ve sürdürülebilir bir dünyanın inşasında, belirleyici olduğunu ifade etmek istiyorum.

"FORUMA VERİLEN DESTEK İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KATKIDIR"

Türkiye olarak her zaman sıfır atık alanında bilgi ve deneyim paylaşımına, teknoloji transferine ve ortak projelere katkı sunmaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: