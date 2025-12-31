Mustafa Armağan anlattı: Noel bir Pagan eğlencesidir!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarihçi Mustafa Armağan, Ensonhaber YouTube kanalında Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın konuğu oldu.

Armağan, program kapsamında Çağlar Cilara ile yılbaşı ve Noel’in tarihine indi.

İki önemli isim, bir Pagan eğlencesi olarak başlayan Noel’in bugüne kadar gelen yolculuğunu anlattı.

HİÇ YILBAŞI KUTLAMADIĞINI AÇIKLADI

Hiç yılbaşı kutlamadığını açıklayan Mustafa Armağan, 31 Aralık akşamı diğer günler neler yapıyorsa aynı şeyleri yaptığını belirtti.

Açıklamalarının devamında Müslüman'ın yılbaşı kutlayamayacağının altını çizen Armağan, şu sözleri sarf etti:

"MÜSLÜMAN YILBAŞI KUTLAYAMAZ"

Müslüman yılbaşı kutlamamalı. Çünkü kendisinin ne dininde ne örfünde ne de adetinde böyle bir şey söz konusu değil. Kutlayanları da vazgeçirmeye çalışırım, 'Niye kutluyorsun, günaha giriyorsun' diye.

"ZAMANI O KADAR KOLAY HARCIYORUZ Kİ"

İnsan ömrü boşa harcanacak kadar ucuz değil. Dünyadaki en değerli şey nedir? Ne altın, ne gümüş ne de pırlanta. En değerli şey zamandır. Fakat zamandan daha ucuza sattığımız ne var bu dünyada? Zamanı o kadar kolay harcıyoruz ki...

İSRAİL'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

İsrail'de çam dikmek yasak mesela. Çünkü 'Biz Hristiyan değiliz' diyorlar 'Yahudi'yiz' diyorlar.



Müslüman ülkesisin ama Müslüman kimliğinde, bilincinde değilsin.

